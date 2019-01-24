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Мадуро обвинил США в попытке госпереворота в Венесуэле
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США попытались совершить госпереворот в стране.
Он назвал лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя главой государства, неконституционным президентом.
"В этот исторический день я подписываю дипломатическую ноту, предоставляя 72 часа всему дипломатическому и консульскому персоналу США, чтобы покинуть страну", — добавил он. Тем самым разрывая дипломатические отношения с США.
Ранее президент США Дональд Трамп признал Гуаидо переходным президентом Венесуэлы и призвал Мадуро передать власть лидеру оппозиции.
Россия по-прежнему считает Мадуро действующим президентом Венесуэлы.
Источник: https://ria.ru/20190123/1549804877.html?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=ria.ru
Категория: Новости / Экстренная новость