В Новороссийске возможны перебои с водой и теплом

/Экстренная новость/

По данным МУП «Водоканал Новороссийска» в связи с аварией на Троицком групповом водоводе в период с 06:00 25 января до 06:00 26 января возможны перебои в обеспечении холодным водоснабжением населения города-героя Новороссийска.

В связи с ремонтом тепловой сети(устранение утечки) по ул. К.Маркса,42 с 17.00 24 января отключено теплоснабжение следующих жилых домов: ул.Карла Маркса, 27,37,35,42, ул.Н.Республики, 8,14, 1,3,5, 13.14, ул.Набережная, 19,21,23,25, ул.Толстого, 1, ул.Губернского, 50,52,41, ул.Мира,49,25, ул.Советов, 52,58,60,62,66,68, ул.Н.Партизан, 12,13, ул.Цедрика, 1,4, ул.Мира, 25, ул.Мичурина, 2,4, ул.Губернского, 13,18.

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Источник: МБУ «Безопасный город»