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Таможенники всех стран отмечают 26 января свой профессиональный праздник - Международный день таможенника.

Впервые в календаре этот праздник появился в 1983 году, однако история международных взаимодействий таможенных ведомств насчитывает более 50 лет.

Именно полвека назад была утверждена Конвенцией о создании Совета таможенного сотрудничества, а Россия вступила в его ряды в 1992 году. Спустя два года, в 1994 году, Совет был преобразован во Всемирную таможенную организацию /ВТО/.

Всемирная Таможенная Организация (ВТO), установленная в 1952 году как Таможенный Совет Сотрудничества (CТC), является независимым межправительственным органом, миссия которого состоит в том, чтобы увеличить эффективность и эффективность Таможенных управлений. Как глобальный центр Таможенной экспертизы, ВТO - единственная международная организация с компетентностью в Таможенных делах и может справедливо назвать себя голосом международного Таможенного сообщества.

Россия, правопреемница СССР, является членом ВТО с 1992 года. В июле 2000 года русскому языку был придан статус рабочего языка Всемирной таможенной организации (наряду с английским, французским и испанским) для использования его в так называемой гармонизированной системе описания и кодирования товаров.

Главными задачами организации с момента ее создания являются гармонизация и унификация таможенных систем, совершенствование таможенного законодательства, развитие международного сотрудничества. ВТО поддерживает тесные контакты с Интерполом, службой ООН по контролю над наркотиками, контртеррористическим комитетом Совбеза ООН.

Всемирная Таможенная Организация (ВТO) является независимым межправительственным органом, миссия которого состоит в том, чтобы увеличить эффективность работы таможенных органов на международном уровне

Основная роль Всемирной таможенной организации заключается в стимулировании роста законной международной торговли.

Российские таможенники имеют полное право гордиться выбранной профессией: по итогам работы за 2018 год Новороссийской таможней в Федеральный бюджет перечислено по всем видам таможенных платежей более 69 млрд рублей. 50 % от таможенных платежей, собранных Южным таможенным управлением, перечисляет в бюджет страны именно Новороссийская таможня.

Источник: Пресс-служба Новороссийской таможни