Придет московский снегопад на Кубань?

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Прогноз погоды представлен «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 27 января 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами дождь, в отдельных пунктах - сильный. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Температура воздуха ночью -1...+4°, по югу до +7°; днем +4...+9°, местами до 13° тепла.

На Черноморском побережье: местами дождь. Ветер юго-восточный, южный 12-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, днем 9-14°.

По Краснодару: временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 5-10 м/с, временами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° тепла, днем 9-11°.

На двое последующих суток 28 – 29 января 2019 года.

По Краснодарскому краю: в первой половине периода местами осадки, преимущественно в виде дождя, в начале периода в отдельных пунктах сильные. Во второй половине периода без осадков. Ветер западный, северо-западный с переходом на северо-восточный, восточный 5-10 м/с, 28.01 местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3°, 29.01 в отдельных пунктах до -4°; днем +3...+8°, 29.01 местами до +12°.

На Черноморском побережье: в первой половине периода местами осадки, во второй половине периода без осадков. Ветер северо-западный, северный с переходом на юго-восточный 6-11 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.

Температура воды у берегов Черного моря +10°, Азовского моря 0…+3°.

27 января 2019 года в связи с высоким уровнем грунтовых вод возможны подъемы уровней воды в озерах и прудах с последующим переливом и подтоплением близлежащих территорий.

Высота снежного покрова на высоте 2320 метров (город Сочи «Роза Пик») – 270 см. Но московского снегопада у нас не будет, видимо!

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"