Повышая компьютерную грамотность 

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Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю при поддержке Пенсионного фонда России в 2019 году организует бесплатное обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения в городах: Анапа, Армавир, Краснодар, Новороссийск, Туапсе.

Обучение компьютерной грамотности пенсионеров, инвалидов и граждан предпенсионного возраста будет организовано на базе учебных заведений по 24-чассовой программе.

Для получения полной информации по данному вопросу обращаться по телефону: 8 (918) 481-41-78. Для жителей города Краснодара – по телефону: 8 (989)199-74-44.

Источник: группа по взаимодействию со СМИ