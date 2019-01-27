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Повышая компьютерную грамотность
Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю при поддержке Пенсионного фонда России в 2019 году организует бесплатное обучение компьютерной грамотности граждан старшего поколения в городах: Анапа, Армавир, Краснодар, Новороссийск, Туапсе.
Обучение компьютерной грамотности пенсионеров, инвалидов и граждан предпенсионного возраста будет организовано на базе учебных заведений по 24-чассовой программе.
Для получения полной информации по данному вопросу обращаться по телефону: 8 (918) 481-41-78.
Для жителей города Краснодара – по телефону: 8 (989)199-74-44.
Источник: группа по взаимодействию со СМИ
Категория: Новости / Экстренная новость