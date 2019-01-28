/Экстренная новость/

Новороссийск без воды на два дня!

По данным МУП «Водоканал Новороссийска»новороссийцев ждет вновь ограничения с подачей воды. В связи с аварией на Троицком групповом водоводе подача воды в Новороссийск 29 и 30 января 2019 года будет производиться по графику:  утром с 06.00 до 09.00 и вечером с 18.00 до 21.00.

Поделитесь новостью с друзьями и соседями. В случае если у жителей есть потребность в дополнительных запасах воды, то можно организовать подвоз.

 

Подвоз воды населению будет производиться по заявкам по тел. МУП «Водоканал» : 30-98-60, 30-98-61, 30-98-62.

Следите за сообщениями средств массовой информации: телевидения, радио, электронных СМИ.

Источник: МБУ «Безопасный город»

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

«Синяя птица» помогла открыть новую палату в хосписе Краснодара

Россия продала Сирии зерно в кредит

Батальон военной полиции ЮВО, прибывший из Сирии, торжественно встретили в Дагестане

"Черноморец" завершил первый сбор

Прокуратура г. Новороссийска в судебном порядке добилась прекращения права управления транспортными средствами жителей, состоящих на учете у врача-нарколога и врача-психиатра