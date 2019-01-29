Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев за участие в драке после боя с Конором Макгрегором

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Атлетическая комиссия штата Невада на своем заседании 29 января приняла решение в отношении российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. Разбиралась его драка после боя с Конором Макгрегором. И решено было дисквалифицировать Хабиба на 9 месяцев, при этом он будет обязан заплатить штраф в 500 тысяч долларов. Дисквалификация может быть сокращена на три месяца, если Нурмагомедов выпустит специальное "антихулиганское" сообщение - решено было на заседании комиссии.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе 7 октября 2018 года в бою, который прошел в Лас-Вегасе. Он победил ирландца удушающим приемом в 4 раунде. Хабиб продолжает выступать в турнирах UFC без поражений.

Источник: https://www.kp.ru/online/news/3370362/?utm_source=pushkp&utm_medium=referral&utm_campaign=push