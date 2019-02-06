Вместо футбольного матча ещё 2 месяца «Бутырки»

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Футболисты Павел Мамаеву и Александр Кокорин останутся под стражей до 8 апреля. Такое решение принял Тверской суд Москвы. В октябре 2018 года футболисты стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Дело содержит 16 томов, при этом обвиняемые начали знакомиться с материалами только в конце января. Кокорин принес извинения болельщикам и признался, что полностью усвоил полученный урок, и ему хотелось бы выйти на свободу и заняться спортом.

Решение суда слишком суровое, рассказал радио Sputnik телекомментатор Николай Саприн.

«То, что продлили срок задержания - это уже слишком. Ребята за решёткой уже 4 месяца. Если раньше я был строго настроен к этой ситуации, то сейчас, как мне кажется, вину они свою уже осознали и наказание понесли. Если ещё на 2 месяца, то я боюсь предполагать, насколько ещё это всё затянется...», - сказал Саприн.

Источник: https://ria.ru/radio/