43000 долларов США не прошли по «зеленому коридору»

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Должностными лицами таможенного поста Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) в ходе контроля международного рейса из Тбилиси у гражданина России, проходившего таможенный контроль по «зеленому» коридору, было обнаружено 43 100 долларов США и 1200 рублей. Пассажирскую таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные денежные средства он не подавал.

В соответствии с действующим законодательством при единовременном ввозе/вывозе наличных денежных средств и (или) денежных инструментов на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, данные денежные средства подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму перемещаемых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

В данном случае сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила более 33?000 долларов США. Мужчина объяснил, что злого умысла не имел и о необходимости декларировать денежные средства в сумме свыше 10 тысяч долларов США просто не знал.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.?1 ст.?200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов).

Как пояснил заместитель начальника т/п Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) Валерий Жуков, при неисполнении требований ТК ЕАЭС по таможенному декларированию наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, с начала 2019 года должностными лицами поста выявлено 3 факта недекларирования перемещаемых наличных денежных средств.

Ростовская таможня напоминает о необходимости заранее ознакомиться с таможенными правилами!

Источник: Пресс-служба Ростовской таможни