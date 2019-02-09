Шведский журналист обвинил Украину в инциденте в Керченском проливе

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Шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными. Статья с детальным разбором произошедшего была опубликована в издании Nyhetsbanken.

Он подчеркнул, что на западных ресурсах, посвященных международному праву, трудно отыскать человека, который бы не считал виновным в случившемся Москву. По его мнению, это не так.

По данным ФСБ России, пишет Линдгрен, украинские суда подошли к Керченскому проливу без предупреждения и отказались следовать требованиям пограничников, что было нарушением закона.

Журналист также подчеркнул, что из-за провокаций российская стороны была вынуждена начать стрельбу на поражение и арестовать корабли.

Линдгрен также добавил, что Украина нарушила условия для мирного прохода судов через пролив. В частности, потому, что на борту был груз с оружием. При этом, согласно оговорке конвенции 1958 года о территориальных водах, принятой Россией и Украиной, прибрежные государства вправе устанавливать процедуру получения права прохода иностранных судов по своим территориальным водам.

Ранее сообщалось, что в Киеве оценили ущерб из-за инцидента в Керченском проливе.

Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2019/02/09/12621433.shtml