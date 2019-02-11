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В Новороссийске отключили электроэнергию

Срочная информация по городу-герою Новороссийску. Авария на линии привела к отключению электроэнергии на проспекте Ленина. Время включения службы сообщить затрудняются. Работает аварийная бригада. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 23:51

 до восстановления

Адрес: пр.Ленина 83, 57, 85, 87, 81, 77, 91 Суворовская 71, Г.Десантников 5

 Причина: уточняется

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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