В Новороссийске отключили электроэнергию

/Экстренная новость/

Срочная информация по городу-герою Новороссийску. Авария на линии привела к отключению электроэнергии на проспекте Ленина. Время включения службы сообщить затрудняются. Работает аварийная бригада. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

№ Наимен предпр. Время отключе ния Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 23:51 до восстановления Адрес: пр.Ленина 83, 57, 85, 87, 81, 77, 91 Суворовская 71, Г.Десантников 5 Причина: уточняется

Источник: МБУ «Безопасный город»