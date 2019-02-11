/Экстренная новость/
В Новороссийске отключили электроэнергию
Срочная информация по городу-герою Новороссийску. Авария на линии привела к отключению электроэнергии на проспекте Ленина. Время включения службы сообщить затрудняются. Работает аварийная бригада. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.
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№
|
Наимен
предпр.
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Время
отключе
ния
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Адрес/причина.
Принятые меры
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1
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НЭСК
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с 23:51
до восстановления
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Адрес: пр.Ленина 83, 57, 85, 87, 81, 77, 91 Суворовская 71, Г.Десантников 5
Причина: уточняется
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Экстренная новость