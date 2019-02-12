Страшная авария в центре Новороссийска! Со смертельным исходом! Фото...

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В Новороссийске менее часа назад на перекрестке улиц Видова и Кутузовская при повороте с длинномера опрокинулся контейнер. Он упал на легковой автомобиль марки Тойота праворульный. Салон сплющило. Свидетели пытались помочь пострадавшим.

Водитель успел выскочить, а девушка на переднем сиденье нет. После аварии, по словам очевидцев, пассажирка первые минут 20 подавала признаки жизни. Работают спасатели и полиция. Причины аварии выясняются.