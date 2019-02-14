В Белореченском районе за нарушения требований антикоррупционного законодательства к ответственности привлечено 46 муниципальных служащих местной администрации
Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку в деятельности администрации муниципального образования Белореченский район, в ходе которой выявила нарушения законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции.
В частности, вскрыты факты предоставления муниципальными служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016, 2017 гг.
Выявлены факты сокрытия начальником управления делами, начальником капитального строительства управления архитектуры и градостроительства, специалистами правового управления, управления промышленности, транспорта и ЖКХ, отдела по информационным системам обеспечения градостроительной деятельности и другими работниками структурных подразделений администрации доходов на общую сумму 1,1 млн рублей, полученных от выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах, а также от продажи транспортных средств, зданий и земельных участков.
Установлены случаи неотражения в справках о доходах сведений о 26 банковских счетах, 7 транспортных средствах, 4 зданиях и 4 земельных участках площадью более 20,5 гектар, находящихся в собственности и пользовании муниципальных служащих и членов их семей. Выявлено сокрытие начальником управления промышленности, транспорта и ЖКХ финансовых обязательств свыше 9 млн рублей.
По данным фактам главе муниципального образования Белореченский район внесено представление.
По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования 46 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-belorechenskom-rayone-za-narusheniya-trebovaniy
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