Умер знаменитый советский певец Сергей Захаров

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Легендарный певец, чей бархатный баритон разбил десятки тысяч сердец советских женщин, Народный артист России Сергей Георгиевич Захаров скончался на 69-м году жизни в одной из больниц Москвы.

Причина смерти артиста не названа. О месте и дате прощания с артистом станет известно позднее.

Сергей Захаров родился в семье военного в 1950 году в Николаевской области УССР. При этом семья была очень музыкальна - дед будущего артиста тридцать лет выступал первым трубачом Одесского оперного оркестра.

Затем отца перевели на космодром Байконур, где семья Захаровых прожила тринадцать лет.

Петь Сергей начал еще в пять, услышав по радио арию Мистера Икс из оперетты Кальмана "Принцесса цирка".

Женился очень рано - по закону в Казахской ССР можно было вступать в брак с шестнадцати. В 1969-м у него родилась дочь.

Служил в армии, где был ротным запевалой, принимал участие в художественной самодеятельности стройбата, пел в ВИА "Дружба" в ДК на Байконуре. В 1971-м был направлен в Москву - для поступления в музыкальное училище. Еще во время учебы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Леонида Утесова. Подрабатывал в ресторане "Арбат", где пел - в том числе по-английски.

В семидесятые - один из самых популярных певцов СССР. Что укрепила одна из главных ролей в музыкальной комедии Леонида Квинихидзе "Небесные ласточки" - с Гурченко, Мироновым и Ширвиндтом. Первый альбом выпустил в 1974-м.

В 1977 году Захаров был осужден за драку, получив год заключения. Срок отбывал в городе Сланцы. Освободившись, до 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России.

В 1996 году Сергей Захаров перенес клиническую смерть: "дал шестьдесят концертов в поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина и перенапрягся".

Источник: https://rg.ru/2019/02/14/umer-znamenityj-sovetskij-pevec-sergej-zaharov.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=496