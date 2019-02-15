В Новороссийске отключат свет?

/Экстренная новость/

Срочные неотложные работы по энергоснабжению на 15 февраля 2019 года объявили городские ресурстники Новороссийска. Без света сегодня остаются поселки, входящие в состав Новороссийского внутригородского района. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

№ Наимен предпр. Время отключе ния Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 09:00 до 15:30 Адрес: Широкая Балка ул.Заречная, СТ Лесовод, СОТ Пролетарец, СОТ Можжевельник, СОТ Полянка Причина: ВЛ-10 кВ РП 50 – ТП 253 обрезка деревьев 2 НЭСК с 10:00 до 13:00 Адрес: п.Борисовка, р-н Горы великой, п. Цемдолина, р-н Золотой рыбки, 8-ой щели, гора Щелба. Причина: ВЛ-10 кВ ПС Гайдук-тяговая прис.1,8– РП 13, РП 30 заводка КЛ 10 кВ РП 30 3 ВТ-ресурс с 09:30 до 12:00 Адрес: п.Мысхако, ул.Заветная, Надежды, Шоссейная, Бригадная, Лазурная, Прохладная, пер.1-ый Заветный Причина: ремонтные работы на ТП-637 4 НЭСК с 08:00 до 15:30 Адрес: Широкая Балка, Мысхако Причина: РП 50 – ТП 283/2 ВЛ-10кВ обрезка ДКР 5 НЭСК с 08:00 до 15:30 Адрес: п.Мысхако, ул.Центральная Причина: ТП 29А ВЛ-0,4кВ обрезка ДКР

Источник: МБУ «Безопасный город»