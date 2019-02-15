/Экстренная новость/

В Новороссийске отключат свет?

Срочные неотложные работы по энергоснабжению на 15 февраля 2019 года объявили городские ресурстники Новороссийска. Без света сегодня остаются поселки, входящие в состав Новороссийского внутригородского района. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.

 

Наимен

предпр.

Время

отключе

ния

Адрес/причина.

Принятые меры

1

НЭСК

с 09:00

до 15:30

Адрес: Широкая Балка ул.Заречная, СТ Лесовод, СОТ Пролетарец, СОТ Можжевельник, СОТ Полянка

Причина: ВЛ-10 кВ РП 50 – ТП 253 обрезка деревьев

2

НЭСК

с 10:00

до 13:00

Адрес: п.Борисовка, р-н Горы великой, п. Цемдолина, р-н Золотой рыбки, 8-ой щели, гора Щелба.

Причина: ВЛ-10 кВ ПС Гайдук-тяговая прис.1,8– РП 13, РП 30 заводка КЛ 10 кВ РП 30

3

ВТ-ресурс

с 09:30

до 12:00

Адрес: п.Мысхако, ул.Заветная, Надежды, Шоссейная, Бригадная, Лазурная, Прохладная, пер.1-ый Заветный

Причина: ремонтные работы на ТП-637

4

НЭСК

с 08:00

до 15:30

Адрес: Широкая Балка, Мысхако

Причина: РП 50 – ТП 283/2 ВЛ-10кВ обрезка ДКР

5

НЭСК

с 08:00

до 15:30

Адрес: п.Мысхако, ул.Центральная

Причина: ТП 29А

ВЛ-0,4кВ обрезка ДКР

 

Источник: МБУ «Безопасный город»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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