В Новороссийске отключат свет?
Срочные неотложные работы по энергоснабжению на 15 февраля 2019 года объявили городские ресурстники Новороссийска. Без света сегодня остаются поселки, входящие в состав Новороссийского внутригородского района. Поделитесь новостью с друзьями и соседями.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 09:00
до 15:30
|
Адрес: Широкая Балка ул.Заречная, СТ Лесовод, СОТ Пролетарец, СОТ Можжевельник, СОТ Полянка
Причина: ВЛ-10 кВ РП 50 – ТП 253 обрезка деревьев
|
2
|
НЭСК
|
с 10:00
до 13:00
|
Адрес: п.Борисовка, р-н Горы великой, п. Цемдолина, р-н Золотой рыбки, 8-ой щели, гора Щелба.
Причина: ВЛ-10 кВ ПС Гайдук-тяговая прис.1,8– РП 13, РП 30 заводка КЛ 10 кВ РП 30
|
3
|
ВТ-ресурс
|
с 09:30
до 12:00
|
Адрес: п.Мысхако, ул.Заветная, Надежды, Шоссейная, Бригадная, Лазурная, Прохладная, пер.1-ый Заветный
Причина: ремонтные работы на ТП-637
|
4
|
НЭСК
|
с 08:00
до 15:30
|
Адрес: Широкая Балка, Мысхако
Причина: РП 50 – ТП 283/2 ВЛ-10кВ обрезка ДКР
|
5
|
НЭСК
|
с 08:00
до 15:30
|
Адрес: п.Мысхако, ул.Центральная
Причина: ТП 29А
ВЛ-0,4кВ обрезка ДКР
Источник: МБУ «Безопасный город»
Категория: Новости / Экстренная новость