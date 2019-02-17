«Долой США, да здравствует Путин!» Что творится на Гаити?

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В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию.

Группа протестующих сожгла американский флаг в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе, призывая Россию помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну более недели назад.

«Мы хотим сказать, что полностью рвем все отношения с американцами: мы оккупированы Соединенными Штатами», — сказал лидер протестующих Бронсон, который и поджег флаг.

Группа протестующих в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе — сожгла американский флаг и призвала на помощь Россию, и конкретно — российского лидера Владимира Путина, чтобы помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну. Митингующие указали, что США оккупировали Гаити. Массовые протесты в Гаити продолжаются 10 дней. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили травмы.

«Мы просим Россию, Венесуэлу и Китай обратить внимание на страдания, которые мы здесь переживаем», — добавил Бронсон.

Затем в гаитянской столице произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Свидетели сообщают о том, что слышали несколько взрывов.

Ранее полиция разогнала большую часть митинга с использованием слезоточивого газа. Массовые протесты в Гаити продолжаются в течение 10 дней. За это время погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили различные травмы и ранения, в том числе один из представителей СМИ.

Сам Джовенель Моиз, впервые выступивший в четверг вечером с начала беспорядков 7 февраля, полностью отверг идею ухода от власти, передает ФАН.

Ранее Вашингтон объявил об отзыве своих второстепенных дипломатов и их семей, живущих в Гаити, и призвал американцев не ехать туда.

Госдепартамент США приказал всем детям сотрудников дипломатического корпуса посольства покинуть территорию Гаити.

В ноябре прошлого года президент США в ходе встречи с законодателями в Белом доме оскорбительно высказался в адрес ряда стран, из которых в США прибывают иммигранты.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/2019/02/17/12189949.shtml?utm_source=push