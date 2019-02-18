СК России по Астраханской области объявил розыск несовершеннолетнего

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Следственным отделом по Трусовскому району города Астрахани следственного управления СК России по Астраханской области расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Коровайного Сергея Михайловича, 2001 года рождения.

По данным следствия, молодой человек 18 января 2019 года вышел из своего дома, расположенного на улице Волгоградской города Астрахани и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: славянской внешности, на вид 18-19 лет, рост 190 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза голубые. Особые приметы: на виске справа большая родинка, имеет татуировки: на среднем пальце левой руки - «Only», а не среднем пальце правой руки – «Kyrch». На момент исчезновения был одет в бежевую куртку, черные спортивные штаны, на ногах черные высокие кроссовки на белой подошве.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Сергея Коровайного или о месте его нахождения, просьба позвонить по телефону: 8-908-610-98-37 либо 02.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю