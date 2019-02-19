В Краснодарском крае цены на новостройки выросли почти на 13%
В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 12,79% и достигла 57 410 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен: за год они увеличились на 2% и составили 52 139 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок первичной недвижимости в России.
Как и в большинстве регионов России, в Краснодарском крае цены на новостройки выросли и составили 57 410 рублей – это 27% от средней стоимости квадратного метра в Москве. По итогам года снижение отмечено в единичных регионах: в Самарской (-2,15%) и Свердловской (-1,47%) областях. Отдельного внимания заслуживает Санкт-Петербург, где зафиксировано самое большое снижение – на 22,2%.
Доступнее всего «метр» в новостройках стоил в Челябинской области – 30 562 рубля, или 15% от цены в Москве – максимальной, которая составила 209 776 рублей.
Рейтинг регионов по возрастанию цены квадратного метра на рынке первичной недвижимости и ее динамика
|
Регион
|
Средняя цена кв. м. в 2018г.
|
Изменение за год
|
Доля от цены в Москве
|
1
|
Челябинская область
|
30 562
|
3,05%
|
15%
|
2
|
Саратовская область
|
34 710
|
3,86%
|
17%
|
3
|
Кемеровская область
|
35 532
|
10,19%
|
17%
|
4
|
Оренбургская область
|
36 647
|
6,42%
|
17%
|
5
|
Воронежская область
|
37 507
|
3,42%
|
18%
|
6
|
Волгоградская область
|
38 405
|
4,99%
|
18%
|
7
|
Ставропольский край
|
39 734
|
3,36%
|
19%
|
8
|
Ульяновская область
|
40 790
|
10,24%
|
19%
|
9
|
Самарская область
|
41 559
|
-2,15%
|
20%
|
10
|
Алтайский край
|
42 693
|
11,08%
|
20%
|
11
|
Ростовская область
|
42 768
|
10,16%
|
20%
|
12
|
Башкортостан
|
43 324
|
7,39%
|
21%
|
13
|
Красноярский край
|
43 781
|
4,65%
|
21%
|
14
|
Иркутская область
|
45 248
|
12,11%
|
22%
|
15
|
Омская область
|
45 371
|
4,77%
|
22%
|
16
|
Пермский край
|
46 038
|
10,91%
|
22%
|
17
|
Свердловская область
|
47 982
|
-1,47%
|
23%
|
18
|
Тюменская область
|
48 580
|
5,30%
|
23%
|
19
|
Нижегородская область
|
50 603
|
12,30%
|
24%
|
20
|
Удмуртия
|
51 503
|
8,16%
|
25%
|
21
|
Татарстан
|
53 421
|
15,05%
|
25%
|
22
|
Новосибирская область
|
53 789
|
3,23%
|
26%
|
23
|
Калининградская область
|
55 748
|
9,73%
|
27%
|
24
|
Краснодарский край
|
57 410
|
12,79%
|
27%
|
25
|
Ленинградская область
|
64 708
|
3,17%
|
31%
|
26
|
Московская область
|
74 264
|
6,95%
|
35%
|
27
|
Санкт-Петербург
|
83 288
|
-22,20%
|
40%
|
28
|
Крым
|
84 390
|
4,23%
|
40%
|
29
|
Камчатский край
|
86 267
|
16,30%
|
41%
|
30
|
Москва
|
209 776
|
2,79%
|
100%
|
Вся Россия
|
52 139
|
2,00%
|
25%
Самым сильным подорожанием среди рассматриваемых регионов по сравнению с декабрем 2017 годом отметились Камчатский край (16,3% до 86 267 рублей), Татарстан (15,05% до 53 тыс. рублей) и Краснодарский край (12,79% до 57 тыс. рублей).
Первичная недвижимость дорожала на протяжении всего 2018 года на фоне дешевой ипотеки. По итогам прошлого года в России средняя стоимость «метра» достигла уровня 2016 года, составив 52 139 рублей и увеличившись на 2% в сравнении с 2017 годом. При этом спрос к новостройкам в среднем по стране увеличился на 5% в сравнении с 2017 годом, а предложение выросло на 14%.
«Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жилье по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.
По итогам января 2019 года рост цен продолжается: в целом по стране стоимость квадратного метра в сравнении с январем 2017 года увеличилась на 10% до 54 904 рублей. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 8,5% до 214 747 рублей.
«Несмотря на снижение реальных доходов населения, в прошлом году падение ипотечных ставок и традиционное доверие россиян к инвестициям в недвижимость оказали рынку значительную поддержку. В 2019 году ипотечные ставки и другие условия банков по кредитованию точно так же будут определять и спрос, и цены. При дешевой ипотеке даже изменение законодательства не повлечет серьезного оттока покупателей с рынка, но пока мы наблюдаем обратную ситуацию: ипотека дорожает, а в след за ней растут и цены», - подчеркивает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.
Источник: «Авито Недвижимость»
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