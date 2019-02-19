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В Краснодарском крае цены на новостройки выросли почти на 13%

В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 12,79% и достигла 57 410 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен: за год они увеличились на 2% и составили 52 139 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок первичной недвижимости в России.

Как и в большинстве регионов России, в Краснодарском крае цены на новостройки выросли и составили 57 410 рублей – это 27% от средней стоимости квадратного метра в Москве. По итогам года снижение отмечено в единичных регионах: в Самарской (-2,15%) и Свердловской (-1,47%) областях. Отдельного внимания заслуживает Санкт-Петербург, где зафиксировано самое большое снижение – на 22,2%.

Доступнее всего «метр» в новостройках стоил в Челябинской области – 30 562 рубля, или 15% от цены в Москве – максимальной, которая составила 209 776 рублей.

Рейтинг регионов по возрастанию цены квадратного метра на рынке первичной недвижимости и ее динамика

 

Регион

Средняя цена кв. м. в 2018г.

Изменение за год

Доля от цены в Москве

1

Челябинская область

30 562

3,05%

15%

2

Саратовская область

34 710

3,86%

17%

3

Кемеровская область

35 532

10,19%

17%

4

Оренбургская область

36 647

6,42%

17%

5

Воронежская область

37 507

3,42%

18%

6

Волгоградская область

38 405

4,99%

18%

7

Ставропольский край

39 734

3,36%

19%

8

Ульяновская область

40 790

10,24%

19%

9

Самарская область

41 559

-2,15%

20%

10

Алтайский край

42 693

11,08%

20%

11

Ростовская область

42 768

10,16%

20%

12

Башкортостан

43 324

7,39%

21%

13

Красноярский край

43 781

4,65%

21%

14

Иркутская область

45 248

12,11%

22%

15

Омская область

45 371

4,77%

22%

16

Пермский край

46 038

10,91%

22%

17

Свердловская область

47 982

-1,47%

23%

18

Тюменская область

48 580

5,30%

23%

19

Нижегородская область

50 603

12,30%

24%

20

Удмуртия

51 503

8,16%

25%

21

Татарстан

53 421

15,05%

25%

22

Новосибирская область

53 789

3,23%

26%

23

Калининградская область

55 748

9,73%

27%

24

Краснодарский край

57 410

12,79%

27%

25

Ленинградская область

64 708

3,17%

31%

26

Московская область

74 264

6,95%

35%

27

Санкт-Петербург

83 288

-22,20%

40%

28

Крым

84 390

4,23%

40%

29

Камчатский край

86 267

16,30%

41%

30

Москва

209 776

2,79%

100%
 

Вся Россия

52 139

2,00%

25%

Самым сильным подорожанием среди рассматриваемых регионов по сравнению с декабрем 2017 годом отметились Камчатский край (16,3% до 86 267 рублей), Татарстан (15,05% до 53 тыс. рублей) и Краснодарский край (12,79% до 57 тыс. рублей).

Первичная недвижимость дорожала на протяжении всего 2018 года на фоне дешевой ипотеки. По итогам прошлого года в России средняя стоимость «метра» достигла уровня 2016 года, составив 52 139 рублей и увеличившись на 2% в сравнении с 2017 годом. При этом спрос к новостройкам в среднем по стране увеличился на 5% в сравнении с 2017 годом, а предложение выросло на 14%.

«Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жилье по старым правилам, не дожидаясь  правовых нововведений на рынке», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января 2019 года рост цен продолжается: в целом по стране стоимость квадратного метра в сравнении с январем 2017 года увеличилась на 10% до 54 904 рублей. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 8,5% до 214 747 рублей. 

«Несмотря на снижение реальных доходов населения, в прошлом году падение ипотечных ставок и традиционное доверие россиян к инвестициям в недвижимость оказали рынку значительную поддержку. В 2019 году ипотечные ставки и другие условия банков по кредитованию точно так же будут определять и спрос, и цены. При дешевой ипотеке даже изменение законодательства не повлечет серьезного оттока покупателей с рынка, но пока мы наблюдаем обратную ситуацию: ипотека дорожает, а в след за ней растут и цены», - подчеркивает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Источник: «Авито Недвижимость»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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