Владимир Синяговский: Все глобальные цели и задачи, поставленные сегодня перед нами Президентом, будут нам по плечу...

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Депутат Государственной Думы от партии ЕДИНАЯ РОССИЯ ВЛАДИМИР Синяговский поделился своими впечатлениями в зале Гостинного двора. "Все без исключения направления, о которых говорил сейчас Владимир Владимирович – всё рассматривалось, в первую очередь, именно с точки зрения социальной справедливости и интересов отдельно взятого человека.

Прежде всего, хочу отметить, что выступление Президента было особо ожидаемым всем российским обществом. Высказывались различные предположения, каким темам глава государства уделит главное внимание. С глубоким удовлетворением могу констатировать – правы оказались те, кто говорил о приоритете социальных задач! Своё ежегодное послание к Федеральному Собранию Владимир Путин начал именно с того, что сказал, что сосредоточится в своём выступлении на выполнении майских Указов, на реализации национальных проектов, на тех решениях и планах , которые направлены на реальное улучшение социального самочувствия каждого отдельно взятого человека. И характерно, что первая часть Послания была посвящена Семье, Демографии, Здравоохранению. То есть тем проблемам и задачам, которые более всего беспокоят россиян,- сказал Владимир Синяговский.

"И ещё один момент, на который хочется обратить внимание: все без исключения направления, о которых говорил сегодня Владимир Владимирович, будь то образование и культура, безопасность или предпринимательская деятельность, финансы или пенсионное обеспечение – всё рассматривалось, в первую очередь, именно с точки зрения социальной справедливости и интересов отдельно взятого человека. Его нужд и чаяний. И справедливая критика, прозвучавшая в адрес работы чиновников и целого ряда ответственных лиц, также была основана на обращениях граждан, их мнении о работе властных структур.

20 февраля – Всемирный День социальной справедливости. Я уверен,- продолжил депутат Госдумы, - что столь ожидаемое выступление Главы Государство было приурочено к этой дате не случайно. Послание Президента РФ Федеральному Собранию ещё раз подтвердило - Россия последовательно осуществляет социально ориентированную политику и это наша стратегическая линия!

На данном этапе, когда озвучены все основные задачи на ближайшую перспективу, необходимо выработать четкий план действий. Должны быть определены мероприятия, сроки их выполнения и конкретные ответственные. Тогда все глобальные цели и задачи, поставленные сегодня перед нами Президентом, будут нам по плечу."