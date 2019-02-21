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Владимир Синяговский: Депутаты незамедлительно приступили к выполнению поручений Президента...
Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 21 февраля, приняла в окончательном варианте Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. Были учтены все поправки, среди которых, в том числе, определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.
В законопроекте паллиативная медпомощь определяется как «комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания».
Своими мыслями поделился Владимир Синяговский, депутат ГД от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ":
"Законопроект об оказании паллиативной помощи очень важен для россиян. Его давно ждут люди. Разработанный по поручению Президента, он значительно расширяет само понятие «паллиативной помощи». Важнейшая новелла касается возможности оказания паллиативной помощи на дому и в дневном стационаре. Также устанавливается право неизлечимо больных пациентов получать лекарства бесплатно не только в стационарных условиях, как это было ранее, но и в дневном стационаре по месту жительства. Больные смогут получать весь спектр медицинских услуг: начиная от эффективных обезболивающих препаратов (включая наркотические средства) и заканчивая патронажным уходом и психологической поддержкой. Для того чтобы эта помощь была полноценной, будут созданы выездные патронажные службы."
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