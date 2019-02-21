Владимир Синяговский: Депутаты незамедлительно приступили к выполнению поручений Президента...

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Государственная Дума на пленарном заседании в четверг, 21 февраля, приняла в окончательном варианте Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи. Были учтены все поправки, среди которых, в том числе, определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.

В законопроекте паллиативная медпомощь определяется как «комплекс мероприятий, включающий медицинские вмешательства, мероприятия психологического характера и мероприятия по уходу, осуществляемые в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан и направленные на облегчение боли, других тяжелых проявлений заболевания».