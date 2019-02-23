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Новороссийск входит в пятерку лучших для празднования Дня защитника Отечества

Аналитическое агентство представило рейтинг городов России с самыми шикарными праздничными салютами и фейерверками в День защитника Отечества.

В первую десятку городов с лучшими праздничными салютами и фейерверками 23 февраля входят Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Петрозаводск, Хабаровск, Феодосия и Тула.

Салют пройдет в 21:00 тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок.

Рейтинг составлен по результатам анализа туристической привлекательности и уникальности праздничных мероприятий.

Источник: http://turstat.com/topcityrussiafireworks23february

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Категория: Новости / Экстренная новость

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