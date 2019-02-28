МЧС предупреждает...

/Экстренная новость/

По данным ГМБ-Новороссийск 28 февраля в ближайшие 2-7 часов в Новороссийске ожидается южный, юго-западный ветер 15-20 м/с, с дальнейшим усилением к вечеру с 28 февраля по 1 марта до 22-27 м/с. Высота волн 15-30 дм, в середине ночи 30-45 дм.

1 и 2 марта в южной половине края ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Будьте внимательны и осторожны.

Без необходимости не покидайте зданий и помещений, воздержитесь от поездок на личном транспорте.

Источник: МБУ «Безопасный город»