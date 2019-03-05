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Новороссийск без света?

Телеграм-каналы наполнились информации о массовом отключении света в городе-герое Новороссийске. Чуть ли не 120 тысяч населения без света. В соцсетях фото и видео с пожарами и взрывами на одной из подстанций.

Что же на самом деле происходит? Сразу успокоим всех друзей и родственников издалека - все в порядке. Свет есть. Большинство сообщений фейковые, то есть не соответствует действительности.

Город действительно на некоторое время в районе 17-ти часов почувствовал отсутствие электроэнергии. Первыми ощутили на себе это водители на перекрестках Новороссийска. Проспекты Ленина и Дзержинского, улицы Куникова, Энгельса, Цедрика, Советов и Кутузовская.

Службы города оперативно устранили проблему на одной из подстанций в селе Гайдук.

- Авария произошла на подстанции «Кирилловская». Причина - повреждение выключателя МВ 110 кВ трансформатора Т-3. Без электроснабжения остались около 124,6 тысяч человек, предприятия местной промышленности, - сообщили на сайте Минэнерго России.

- Все объекты социальной сферы были оперативно переведены на резервные источники питания, - рассказал глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев.

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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. Alexander 05.03.2019 18:52 Ответить
    У вас первый абзац противоречит четвертому.
    Чуть ли не 120 тысяч без света!
    И ниже: минэнерго: 124,6 тысяч реально без света.
    Вы хоть читаете, что пишете?
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