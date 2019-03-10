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11 марта 2019 — начало Великого поста, который продлится до 27 апреля. Это время воздержания от веселья, обильной трапезы, время очищения и подготовки к Пасхе. Пост составляет 48 суток. Каждый православный в силу веры и любви к Богу готов себя подвергнуть суровым испытаниям тем, которые прошёл Господь. Однако, часто люди полагают, что воздержание от скоромной пищи уже даёт им право называть себя постившимся. А так ли это?

Любой пост — это путь к Богу. Прежде всего это возможность духовного роста, совершенства и покаяния. И, конечно, воздержание от скоромной пищи. И так ли важно строго следить за питанием, употребляя лишь постное? И что самое важно во время поста?

Смысл великого поста заключается в трёх аспектах:

Это знак солидарности и единения христиан. Общее послушание, вызывающее чувство соборности и близости всех людей православного мира. Утеснение плоти. Очищение души от пут плоти, страстей, искушений. Душа должна перестать зависеть от тела. Отказ от скоромной пищи (мясо, молоко, животные жиры, яйца, кондитерские изделия, изготовленные с добавлением молока, жиров и яиц). Одухотворение человека. Молитва, покаяние, очищение от злых помыслов, воцарение мира и любви в душе. Диалог с Богом. Как практически расставить приоритеты во время поста и обозначить главное? Священнослужители призывают прихожан прежде всего молиться, а не только соблюдать ограничения в питании. Пост без молитвы, может пробудить в человеке все самые худшие качества. И не путать диету с постом. Если вы продолжаете веселую жизнь, не ограничиваете себя в интимной близости, не посещаете храм и не молитесь дома, все ваши старания напрасны. Можете сами себя считать постившимся, но это не имеет никакого отношения к вере и к Великому посту. Прежде чем принять решение о посте, важно взвесить свои силы и возможности, посоветоваться с родственниками, священником, а кому-то непременно с врачом. И неплохо придерживаться золотой середины, не изводить себя голодом. Лучше сделать упор на духовное, покаяние, добрые дела и молитвы. Это гораздо действенней. И важно в пост воздержание от страстей. И ещё, любое испытание себя, важно каждому человеку. Так что даже не решившись на полный пост, можно его подержать какое-то небольшое время. Так что ограничения в наше сытое время всегда будет плюсом для любого человека.

Для тех же, кто осознанно собирается держать пост, напомним, что можно употреблять во дни Великого поста.

Источник: https://ozagovorah.ru/put-k-sebe/velikij-post-sutj.html