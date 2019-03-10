Любой пост — это путь к Богу
11 марта 2019 — начало Великого поста, который продлится до 27 апреля. Это время воздержания от веселья, обильной трапезы, время очищения и подготовки к Пасхе. Пост составляет 48 суток. Каждый православный в силу веры и любви к Богу готов себя подвергнуть суровым испытаниям тем, которые прошёл Господь. Однако, часто люди полагают, что воздержание от скоромной пищи уже даёт им право называть себя постившимся. А так ли это?
Любой пост — это путь к Богу. Прежде всего это возможность духовного роста, совершенства и покаяния. И, конечно, воздержание от скоромной пищи. И так ли важно строго следить за питанием, употребляя лишь постное? И что самое важно во время поста?
Смысл великого поста заключается в трёх аспектах:
- Это знак солидарности и единения христиан. Общее послушание, вызывающее чувство соборности и близости всех людей православного мира.
- Утеснение плоти. Очищение души от пут плоти, страстей, искушений. Душа должна перестать зависеть от тела. Отказ от скоромной пищи (мясо, молоко, животные жиры, яйца, кондитерские изделия, изготовленные с добавлением молока, жиров и яиц).
- Одухотворение человека. Молитва, покаяние, очищение от злых помыслов, воцарение мира и любви в душе. Диалог с Богом.
Как практически расставить приоритеты во время поста и обозначить главное? Священнослужители призывают прихожан прежде всего молиться, а не только соблюдать ограничения в питании. Пост без молитвы, может пробудить в человеке все самые худшие качества.
И не путать диету с постом. Если вы продолжаете веселую жизнь, не ограничиваете себя в интимной близости, не посещаете храм и не молитесь дома, все ваши старания напрасны. Можете сами себя считать постившимся, но это не имеет никакого отношения к вере и к Великому посту.
Прежде чем принять решение о посте, важно взвесить свои силы и возможности, посоветоваться с родственниками, священником, а кому-то непременно с врачом. И неплохо придерживаться золотой середины, не изводить себя голодом. Лучше сделать упор на духовное, покаяние, добрые дела и молитвы. Это гораздо действенней.
И важно в пост воздержание от страстей. И ещё, любое испытание себя, важно каждому человеку. Так что даже не решившись на полный пост, можно его подержать какое-то небольшое время. Так что ограничения в наше сытое время всегда будет плюсом для любого человека.
Для тех же, кто осознанно собирается держать пост, напомним, что можно употреблять во дни Великого поста.
Источник: https://ozagovorah.ru/put-k-sebe/velikij-post-sutj.html
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