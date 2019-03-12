Аресты краснодарских застройщиков приводят к увеличению обманутых дольщиков

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На Кубани продолжаются следственные и судебные разбирательства в рамках строительства домов. По мнению экспертов, складывается ситуация, когда аресты мешают введению жилой площади в эксплуатацию.

Сразу несколько уголовных дел, возбужденных в отношении застройщиков, получили федеральную огласку. Например, в Новороссийске депутат городской думы IV созыва, заслуженный строитель России Сергей Канаев обвиняется в хищении средств дольщиков жилищного комплекса «Посейдон».

При этом одна из секций дома сдана в эксплуатацию, а степень готовности трех других составляет 95 %. Но после возбуждения уголовного дела, строительство на всех объектах жилищного комплекса было приостановлено.

По словам стороны защиты Сергея Канаева, любая попытка возобновить строительство оборачивается новыми санкциями со стороны властей.

«Арестованы абсолютно все активы организации. Потерпевшие, которые таковыми себя не считают, в ходе судебных заседаний требуют освободить Канаева и дать ему возможность достроить дома», – прокомментировала адвокат Наталья Дмитриева.

Застройщик Владимир Белов начал голодовку. Он также является обвиняемым в хищении средств дольщиков. По мнению его адвоката Александра Валявского, застройщиков объявили изгоями. При этом предприниматели состоят в саморегулирующих организациях, которые в идеале должны заниматься защитой застройщиков в сложных ситуациях.

Адвокат отметил, что с 2014 года действует закон, обязывающий застройщиков страховать свою ответственности перед дольщиками. Большая часть предпринимателей выполнила норму права, но некоторые страховые компании обанкротились, приведя часть застройщиков на скамью обвиняемых.

«И самое главное, правоохранительное органы, возбуждая уголовные дела, скрывают от дольщиков, что в этом случае все договоры долевого участия признаются ничтожными сделками, так как по мнению следствия заключены под влиянием обмана, и дольщики утрачивают право на квартиры», – подчеркнул Александр Валявский.

Адвокат отметил, что в ряде случаев громкие новости о миллиардных хищениях становятся поводом для возбуждения уголовного дела, длительного содержания под стражей.

Источник: http://fedpress.ru/news/23/society/2203819