 «Беспредел…»: новороссийские экологи о начале строительства в Суджукской лагуне

/Экстренная новость/

Бульдозеры уничтожили плодородный слой земли в на берегу уникальной Суджукской лагуны, рассказали в интервью радио Sputnik новороссийские экологи. По словам члена общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Татьяны Трибрат, застройщик, (некое ООО «Квартал»), без разрешительных документов начал строительство многоэтажного здания.

Площадка располагается в заповедной природоохранной зоне, где растут десятки краснокнижных растений и кустарников, объяснила эколог.

«Остановить этот беспредел нам не удалось. Они загнали на эту территорию 2 трактора, сняли весь плодородный слой со всеми краснокнижными растениями. 14 марта мы добились выездного заседания экологического совета при губернаторе, выезжают сюда в Новороссийск для того, чтобы разобраться на месте с этой ситуацией. Видимо очень торопились к выездному заседанию. Это безусловно большой урон, но это еще не критично. Если нам удастся доказать, что эта территория представляет ценность и удастся остановить стройку, природа восстановится. Мы точно знаем, что у них нет никаких разрешительных документов, кроме ростовского Агентства рыболовства, поскольку это водозаборная зона памятника природы, им дали разрешение на установку временного ограждения. Других разрешений нет, и все, что они делают - это полный беспредел. Почему не реагирует ни прокуратура, ни Минприроды, ни Росстрой, для нас полная загадка», - сказала эколог.

Независимый эксперт, знакомый с ситуацией в Суджукской лагуне, Сергей Веревкин в интервью радиоSputnik назвал последствия строительства на этой территории катастрофическими.

«К лагуне примыкают водосборная яма, где формируется ручейки, речушки, которые питают эту лагуну. Она отделена от моря узкой Суджукской косой. У нее уникальный состав. Цветы, которые только там растут, краснокнижные рыбы и растения. Если водосборную зону распахать, уничтожить, вода засолится, и все это умрет, будет еще один соленый залив. Есть и экспертные заключения, и экологов, и различных организаций, которые говорят, что этого делать нельзя. Когда экологи подали иск в суд, суд отказался принять этот иск на основании того, что вы не представили документы о том, что вы пытались во внесудебном порядке договориться», - отметил Сергей Веревкин.

Источник: https://ria.ru/radio/