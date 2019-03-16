Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

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Очевидцы сняли на видео момент падения метеорита в Эвенкийском автономной округе Красноярского края недалеко от поселка Тура, об этом сообщили в единой дежурной диспетчерской службе.

На записи с авторегистратора видно, как светящееся небесное тело проносится в небе над поселком, оставляя за собой яркий след, и скрывается в темноте.

Как сообщает телеканал «Енисей», запись была сделана в пятницу вечером.

В единой дежурной диспетчерской службе отметили, что пока сложно сказать, что за светящееся тело упало в районе Туры. Экстренные службы не могут добраться к месту падения тела из-за того, что местность труднодоступна. Никаких разрушений в результате падения не зафиксировано.

Источник: https://riafan.ru/1161197-padenie-meteorita-v-krasnoyarskom-krae-popalo-na-video?utm_medium=cpc&utm_source=lentainform&utm_campaign=riafan.ru&utm_term=1259974&utm_content=1