/Экстренная новость/

"Новороссийское Сколково" приглашает...

Стартовал новый проект - летний клуб молодых политиков 15+.

В программе тренинги, мастер-классы, "мозговые атаки", стажировка в органах власти, законотворчество, волонтерское движение, коллективные творческие дела и индивидуальные консультации.

Профессиональные тренеры, успешные и креативные специалисты различных областей жизнедеятельности.

Запись ведем смс-сообщением по телефону +7(938)524-40-00 или в официальной группе ВКонтакте.

В сообщении укажите свое имя, фамилию, дату рождения, электронную почту. Возраст 15+.

Стоимость участия во всех мероприятиях клуба 500 рублей в неделю. Индивидуальная программа закрепляется договором.

Для организации работы клуба проводим отбор волонтеров. Запись по телефону +7(938)52-44-000 смс-сообщением. Не забудьте указать слово "Волонтер".

 

Также южный региональный центр помощи "Черноморъ" предлагает воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:
- операции с недвижимостью
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельных участков (все операции)
- услуги централизованной бухгалтерии для ООО и ИП
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)

Все, что нужно Вам и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000 Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14

Просмотров: 9 055 Комментариев: 4
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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. Рулон Обоев 26.05.2019 13:22 Ответить
    А почему это т.н. "новороссийское сколково" не берется "обучать" действующих персонажей из администрации? Или там порядок? Или вы такие же тренеры, как те управленцы?
    1. сколковцы 26.05.2019 15:40 Ответить
      т.н. "рулон обоев" не берется обучать продавцов магазина обоев? а почему? или сам лежит на полочке и скрипит?
  2. граф 24.05.2019 22:04 Ответить
    и меня запишите...
  3. Семен 09.04.2019 18:53 Ответить
    Мне нужна была помощь в оформлении наследства. Обратился в "Черноморъ". Приятные люди. Персональное внимание. Спасибо. Все решилось положительно.
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