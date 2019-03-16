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Умерла певица Юлия Началова

В Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова, сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала она в инстаграме.

Певица умерла после непродолжительной болезни. Еще 3 марта она снималась для очередной программы "Один в один" на канале Россия-1.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/03/16/150063-umerla-pevitsa-yuliya-nachalova?utm_source=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

  1. Юрий 16.03.2019 20:34 Ответить
    Почему многих так заботят судьбы наркоманок ?
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