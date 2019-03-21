Депутаты, ФСБ, археологи. Кому запретили въезд на Украину? Расширенный список

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Под санкциями оказались избранные депутаты "Единой России" и ЛДПР. В том числе депутат Государственной Думы РФ по Туапсинскому одномандатному избирательному округу №49 Владимир Синяговский.

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал вызвавший в России резонанс указ № 82/2019 «О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», установивший список из 848 граждан и 294 компаний, которым запрещен въезд на Украину.

Помимо российских ученых, депутатов и военнослужащих в санкционный список Петра Порошенко попали граждане еще порядка двадцати стран – от Палестины до США, Финляндии, Сербии, Франции до Южной Осетии и Грузии с Бразилией. Это активисты, как правило, из маргинальных националистических или левых партий, посещавшие территорию Донбасса – российские власти привлекают их для создания видимости международной поддержки самопровозглашенных республик. Но среди них, например, депутат правящей социалистической партии Франции и внучатый племянник экс-президента Франсуа Миттерана Жером Ламбер – вопреки позиции партии он посетил Крым.

Среди известных россиян в список попали помощник президента России Владислав Сурков – по данным СМИ «архитектор» создания самопровозглашенных республик на Донбассе, политолог Александр Дугин и байкер Александр Залдостанов, известный по более благозвучному прозвищу «Хирург».

Список начинается работающими в Крыму российскими учеными. Среди них:

Юрий Белик, заведующий научно-исследовательским отделом «Крепости Керчь»

Алексей Волошинов, младший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН

Валентин Дорошенко, старший научный сотрудник музея «Херсонес Таврический»

Сергей Колтухов, старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН

Вадим Кутайсов, ведущий научный сотрудник Института археологии Крыма РАН

Владимир Лавров, сотрудник Института археологии Крыма РАН

Арсений Михайлов, сотрудник Восточно-Крымского музея-заповедника.

Николай Федосеев, старший научный сотрудник Института археологии Крыма РАН.

Далее идет обширный список военнослужащих ФСБ России и Черноморского флота ВМФ – от генералов и вице-адмиралов до рядовых матросов МПК-118 «Суздалец», ПСК «Изумруд», сторожевого корабля «Дон», МРК «Орехово-Зуево», БДК «Николай Фильченков», противоминных кораблей «Турбинист» и «Иван Антонов», МПК «Муромец» и других.

Не видать украинского сала и горилки депутатам Госдумы от «Единой России». Их список оказался довольно странным – часть депутатов в него попали, в то время как их однопартийцы остались вне поля санкций.

Запрет на Украину запрещен единороссам Абдулгамиду Эмиргамзаеву (Дагестан), Александру Шолохову (Ростовская область), Нине Черняевой (Волгоградская область), Михаилу Чернышеву (Ростовская область), Татьяне Цыбизовой (Волгоградская область), Владимиру Евланову (Краснодарский край), Дмитрию Пирогу (Краснодарский край), Мурату Хасанову (Адыгея), Алихану Харсиеву (Ингушетия), Ларисе Тутовой (Ростовская область). В санкционный список также вогли Артур Таймазов (Северная Осетия), Владимир Синяговский (Краснодарский край), Буйвасар Сайтиев (Дагестан), Дмитрий Пирог (Краснодарский край), Александр Носов (Волгоградская область), Абдулмажид Маграмов (Дагестан), Дмитрий Ламейкин (Краснодарский край), Анна Кувычко (Волгоградская область), Александр Лавриненко (Ставропольский край), Наталья Костенко (Краснодарский край), Андрей Козенко (Крым и Севастополь), Александр Лыканов (Астраханская область), Александр Ищенко (Ставропольский край).

Конечно, как санкционные продукты в России их давить тракторами не будут, но в аэропорт «Борисполь» им лучше билеты не покупать. Любопытно, но под санкции попали только депутаты «Единой России» и ЛДПР, причем наиболее радикально выражавшийся по украинскому вопросу Владимир Жириновский в список не вошел.

Помимо депутатов, археологов и военнослужащих въезд в Киев запрещен высокопоставленными чиновникам и руководителям избирательных комиссий самопровозглашенных республик Донбасса, а также сотрудником антиукраинских информационных агентств Луганска и Донецка.

Источник: http://obzor.io/2019/03/21/deputaty-fsb-arxeologi-komu-zapretili-vezd-na-ukrainu-rasshirennyj-spisok-74454/