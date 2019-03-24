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Молния ударила в летевший в Сочи самолет авиакомпании «Победа»

Молния ударила в фюзеляж самолета авиакомпании «Победа», выполнявшего маршрут из Казани в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта. По данным представителей воздушной гавани, инцидент случился накануне во время захода самолета на посадку. Борт попал в зону грозового фронта, когда до аэропорта оставалось 35 километров.

Экипажу удалось посадить лайнер, в результате ЧП никто не пострадал, передает телеканал «360».

Техники по итогам осмотра воздушного судна сообщили, что никаких повреждений и неполадок в электронном бортовом оборудовании не выявлено. В настоящее время в аэропорту Сочи работает специальная комиссия.

Лайнер при этом допустили до вылета, однако в аэропорт базирования он отправился без пассажиров. Людям, которые должны были на этом самолете лететь из Сочи в Москву, предоставили места на другом рейсе.

Источник: https://riafan.ru/1163570-molniya-udarila-v-letevshii-v-sochi-samolet-aviakompanii-pobeda?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main

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Категория: Новости / Экстренная новость

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