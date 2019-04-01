Центризбирком Украины обработал 90% бюллетеней на выборах президента

/Экстренная новость/

Центральная избирательная комиссия Украины обработала более 90% протоколов, лидерство на президентских выборах сохраняет шоумен Владимир Зеленский.

Так, Зеленский набирает 30,26% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко идёт на втором месте — 15,98%.

Юлия Тимошенко располагается на третьей позиции с 13,36% голосов.

«Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании», — указано на сайте президента Украины.

В пресс-службе Порошенко добавили, что в ходе разговора «были отмечены честность и конкурентность избирательного процесса на Украине».

Также стороны обсудили «дальнейшие шаги», в том числе в рамках нормандского формата, имплементацию Минских соглашений и реализацию инициативы по развёртыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории Донбасса.