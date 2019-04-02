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Около Военно-космической академии в Петербурге взорвалась мина, есть пострадавшие: Онлайн-трансляция с места ЧП

На месте ЧП работают все службы быстрого реагирования.

На Петроградской стороне в Петербурге днем 2 апреля 2019 года произошел взрыв. Сообщается о нескольких пострадавших. Известно, что мина сработала на территории Военно-космической академии имени Можайского.

По предварительным данным, есть пострадавшие. От двух до четырех человек. Также сообщается о том, что десять человек оказались заблокированы в академии из-за того, что в результате взрыва обрушился лестничный пролет.

На данный момент на месте взрыва уже работают экстренные службы, ФСБ, Следственный комитет и спасатели.

Источник: https://www.kuban.kp.ru/daily/26961/4015563/?utm_source=pushkp&utm_medium=referral&utm_campaign=push

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Категория: Новости / Экстренная новость

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