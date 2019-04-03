Названа причина смерти актёра Алексея Булдакова

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Актёр Алексей Булдаков умер от сердечной недостаточности. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, это действительно так. Алексей Булдаков скончался в ночь с 2 на 3 апреля от сердечной недостаточности», — сообщили в посольстве России в Монголии.

Ранее подруга актёра Татьяна Руднева рассказала, что Булдаков умер в Монголии, куда приехал на празднование дня рождения друзей.

Актёр Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет.

Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/news/617886-buldakov-serdechnaya-nedostatochnost?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications