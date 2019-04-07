Главы субъектов, звезды и волонтеры высадили телеаллеи по всей России

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20 регионов страны готовятся к переходу на цифровое телевидение.

15 апреля в 20 регионах России стартует второй этап отключения аналогового телевещания.

6 апреля в этих регионах прошли «цифровые субботники» с участием глав субъектов, представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», общественных деятелей, волонтёров и местных жителей.

Акции состоялись в Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В столицах субъектов появились «Цифровые телеаллеи», которые состоят из 20 деревьев — по количеству телеканалов в двух мультиплексах цифрового эфирного телевидения. Каждому дереву присвоено имя одного из каналов.

В Ижевске в создании телеаллеи приняли активное участие знаменитые «Бурановские бабушки», которые покорили всех зрителей конкурса «Евровидение» в 2012 году. А в балашихинском парке «Пехорка» вместе с главой города Сергеем Юровым деревья сажал певец Пьер Нарцисс. В Ямало-Ненецком автономном округе акция прошла в рамках масштабного праздника «День оленевода». Комплекты спутникового оборудования вручили победителям гонок на оленьих упряжках.

В Костроме открытие телеаллеи сопровождал танцевальный флэшмоб «Цифра это стильно», лазерное шоу и живой фейерверк из бабочек в честь каждого телеканала. В Кирове волонтеры высадили мелколиственные липы, которые живут до 400 лет. Гости церемонии могли пройти тест и проверить свою готовность к переходу на «цифру», научиться настраивать приставки и телевизоры, а также оформить заявку на вызов волонтера.

В Тюмени «Цифровая телеаллея» из вечнозеленых туй появилась на территории одного из старейших музеев Сибири – Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев в ходе «цифрового субботника» отметил: «Поэтапный переход на цифровое эфирное телевещание - знаковое событие для всей страны. Его можно сравнить с приходом цветного телевидения на смену черно-белому. Тюменская область переходит на цифру с 15 апреля. Большинство жителей региона смотрели два-три телеканала, теперь количество доступных бесплатных каналов с хорошим качеством увеличивается до двадцати. Это серьезный прорыв».

Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Чибиркин, обращаясь к гостям церемонии открытия телеаллеи в Саранске, сказал: «На сегодняшний день покрытие территории республики сетью цифрового вещания составляет 99,97%. Благодаря серьезной работе, результаты которой на личном контроле держит Глава Мордовии, Государственное Собрание и Правительство, у нас имеется необходимая инфраструктура для обеспечения цифрового вещания. Предпринимаются меры, чтобы переход на цифру был безболезненным для наших жителей — главного потребителя информационного продукта телекомпаний».

Днем ранее, 5 апреля, в самом центре Москвы, в ГУМе, состоялось открытие «Цифрового теледерева» — уникального арт-объекта, который дал старт высадке аллей в регионах второй волны.

В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому телевещанию. 11 февраля в стране успешно прошла первая волна перехода на цифровое эфирное телевещание, в которую вошли Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика. Вторая волна отключения аналогового телевещания 15 апреля охватит 20 регионов с населением порядка 40 миллионов человек, в том числе Москву и Московскую область. Остальные регионы перейдут на «цифру» 3 июня.

С запуском сети цифрового эфирного вещания граждане РФ бесплатно получают набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»