Стихия на Кубани разбушевалась...

/Экстренная новость/

Уважаемые граждане! По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 23 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.

На реках Черноморского побережья (от Анапы до Магрu) ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Будьте внимательны и осторожны.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС