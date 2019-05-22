/Экстренная новость/

Стихия на Кубани разбушевалась...

Уважаемые граждане! По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 23 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с.

На реках Черноморского побережья (от Анапы до Магрu) ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио. Будьте внимательны и осторожны.

Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС

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Категория: Новости / Экстренная новость

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