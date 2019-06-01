/Экстренная новость/

Жара поднимается до 35 градусов

Прогноз погоды представленный «КЦГМС» филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 2 июня 2019 года:

по Краснодарскому краю: преимущественно без осадков. Во второй половине дня и вечером  местами в предгорных и горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, при грозе местами порывы 11-14 м/с.

Температура воздуха  ночью 17…22°, в отдельных пунктах в юго-восточных предгорьях 11…16°, днем 29…34°, местами до 36°.

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, днем 27…32°.

По Краснодару: без осадков. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 17…19°, днем 31…33°.  

На последующие двое суток 3 и 4 июня 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами по южной половине края кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, в дневные часы местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, местами в юго-восточных предгорьях 10…15°; днем 03.06 30…35°, 04.06 28…33°.

На Черноморском побережье: 04.06 местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, днем 03.06  27…32°, 04.06  25…30°.

Температура воды у берегов Черного моря +19…+21°, Азовского моря +19…+22°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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