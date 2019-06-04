Пирог, Галстян и Саврасенко сыграют в Краснодаре с детьми в баскетбол 3х3

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6 июня в Краснодаре при поддержке Благотворительного фонда Дмитрия Пирога «Доступный спорт» состоятся соревнования по дворовому спорту «В спорте надо жить ярко!» среди детских команд. Вместе с детьми в матче «Чемпионы – детям» в баскетбол 3х3 сыграют знаменитые российские спортсмены.

В турнирах по мини-футболу и баскетболу 3х3, которые организую на спортивной площадке по адресу ул. Герцена, 194/2, примут участие дворовые команды школьников и воспитанников детских садов.

Также состоится товарищеский матч по баскетболу 3х3 «Чемпионы – детям». На площадку выйдут титулованные российские спортсмены: депутат Государственной думы, чемпион мира по боксу по версии WBO Дмитрий Пирог, олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян, чемпион Европы по баскетболу, трехкратный победитель ЕвролигиАлексей Саврасенко, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева. В одной команде со звездами спорта сыграют юные участники турнира.

Соревнования пройдут в рамках проекта «Комплексное развитие дворового спорта в Краснодарском крае», реализуемого благотворительным фондом «Доступный спорт», и федерального проекта «Детский спорт» по направлению «Дворовый тренер» (АНО «Лига школьного и дворового спорта»).

Максим Осадник, президент благотворительного фонда «Доступный спорт»:

— Фонд, основанный Дмитрием Пирогом, регулярно организует подобные мероприятия для детей, когда к ним приезжают столь знаменитые спортсмены. Важно, что часто инициаторами таких встреч становятся общественники, активисты и сами дети, как случилось в этот раз. В свою очередь матчи «Чемпионы – детям» позволяют объединить различных спортсменов на одной площадке в поддержку благотворительных инициатив для детского спорта. Наша практика показывает, что после таких мероприятий желающих помогать юным спортсменам становится все больше и больше.

Дата и время проведения мероприятия: 6 июня 2019 года, 10.00 час.

Место проведения мероприятия: г. Краснодар, ул. Герцена, 194/2 (спортивная площадка).