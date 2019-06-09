Черное море ждет гостей

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 10 июня 2019 года:

по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с, вечером 09.06 порывы 20 м/с.

Температура воды у берегов Черного моря +20…+24°, Азовского моря +21…+23°.

Температура воздуха ночью 17…22°, местами в юго-восточных предгорьях 10…15°; днем 28…33°.

На Черноморском побережье: в дневные и вечерние часы в Туапсинском районе кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в Новороссийске временами 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, на участке Анапа-Геленджик 20…25°; днем 28…33°.

По г. Краснодару: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы 13-18 м/с, вечером 09.06 порывы 20 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, местами в юго-восточных предгорьях 10…15°; днем 28…33°.

А вот 11 июня 2019 года:

по Краснодарскому краю: в дневные и вечерние часы местами кратковременный дождь, в отдельных пунктах сильный, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью 18…23°, местами в юго-восточных предгорьях 11…16°; днем 28…33°.

На Черноморском побережье: на юге в дневные и вечерние часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами на участке Анапа-Геленджик 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 19…24°; днем 27…32°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"