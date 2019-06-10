Позаботились заранее: новые смартфоны уже заражены вирусом

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Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google. Злоумышленники использовали программы семейства Triada, предназначенные для размещения рекламы на устройстве и рассылки спам-сообщений.

Атака проводилась через сторонних поставщиков программного обеспечения

В принципе это возможно – сами устанавливают ПО и сами встраивают вредоносные программы, прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов.

«В настоящий момент преступники в некоторых случаях на один шаг опережают действия правоохранительных органов по обеспечению кибербезопасности мобильных устройств. Им изначально уже известны программные платформы и апгрейды, которые находятся в разработке и будут установлены. Поэтому они заранее ищут уязвимости в этих апгрейдах, в этих приложениях, программных платформах, еще не вышедших на рынок, и заранее создают под них вредоносное компьютерное ПО», – считает Виталий Вехов.

Скрытый вирус возможно установить как при производстве, так и при скачивании обновлений. Неизвестно, какие конкретно производители смартфонов подверглись атаке Triada.

При помощи Triada его разработчики могут похищать конфиденциальную информацию с мобильных устройств, в том числе данные банковских карт, личную переписку.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/