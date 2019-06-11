/Экстренная новость/

МВД России передумали сажать журналиста Голунова

В сообщении на официальном сайте МВД РФ сообщают, что  по результатам проведения биологических, криминалистических, дактилоскопических и генетических экспертиз принято решение о прекращении уголовного преследования гражданина И. Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты.

Материалы внутреннего расследования из подразделения собственной безопасности МВД России направлены в Следственный комитет Российской Федерации для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших гражданина. На период проверки они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Мною принято решение ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина. 

Считаю, что независимо от профессиональной принадлежности любого гражданина его права должны быть всегда защищены», - заявил Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев.

Источник: МВД РФ

Просмотров: 85 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Экстренная новость

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Новороссийску надо найти свое место в федеральной программе...

МВД России передумали сажать журналиста Голунова

Россия останется без Лиги чемпионов? Разбираемся с экспертом

Позаботились заранее: новые смартфоны уже заражены вирусом

5 критических ситуаций, когда некогда ждать врача

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!