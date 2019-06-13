Штормовое предупреждение на Черноморском побережье

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 14 июня 2019 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, вечером 13.06 в отдельных пунктах до 20 м/с.

Температура воздуха ночью +17…+22°, в юго-восточных предгорьях +13…+18°; днем +29…+34°.

На Черноморском побережье: местами кратковременный дождь, гроза, в вечерние часы по югу местами сильный дождь. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с, в районе Новороссийска порывы 20 м/с. Температура ночью +18…+23°, днем +27…+32°.

По Краснодару: вечером кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20°, днем +31…+33°.

Температура воды у берегов Черного моря +19…+24°, Азовского моря +23…+25°.

Источник: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС г. Новороссийска"