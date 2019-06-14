/Экстренная новость/

Жара в ближайшие сутки усилится

Уважаемые жители и гости Черноморского побережья: избегайте открытых участков местности – старайтесь находиться в тени, без необходимости не покидайте зданий и помещений, воздержитесь от поездок на личном транспорте, туристических походов. Помните, что во время жаркой погоды возрастает вероятность пожаров, не разжигайте открытого огня.

В Новороссийске и других городах Черноморского побережья в ближайшие сутки и до конца недели ожидается сильная жара до 34 градусов. Поэтому соблюдайте меры безопасности при нахождении на пляжах и водоемах, не оставляйте без присмотра детей и пожилых лиц. Помните - беспечность на воде может привести к трагическим последствиям.

Будьте внимательны и осторожны, следите за сообщениями СМИ и интернет-ресурсов.

Источник: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС»

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Категория: Новости / Экстренная новость

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