На Кубани ждут сильные дожди

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Прогноз погоды, представленный Краснодарским ЦГМС филиалом ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» на ближайшие сутки 18 июня 2019 года:

По Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных пунктах сильный дождь, град.

Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, вечером 17.06 при грозах в отдельных пунктах до 20 м/с. Температура воздуха ночью +16…+21°, в юго-восточных предгорьях +13…+18°, днем +31…+36°.

На Черноморском побережье: на юге местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска до 20 м/с, по югу побережья восточный с переходом днем на юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +20…+25°, днем +28…+33°.

По Краснодару: без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 5-10 м/с, днем и вечером порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +19…+21°, днем +32…+34°.