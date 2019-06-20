Оппозиция штурмует парламент Грузии

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Оппозиция в Грузии вместе с многотысячной толпой митингующих начала штурмовать парламент Грузии. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Как отмечается, данная ситуация происходит на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова.

Уточняется, что митингующие стремятся прорвать полицейский кордон, который расположен у входа в здание парламента.

Однако сотрудники правоохранительных органов преградили им путь.

В ответ на это протестующие начали кидать в полицейских пластмассовые бутылки и другие предметы.

Ранее сообщалось, что депутатов России под охраной вывели из здания парламента в Грузии.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/06/20/n_13115563.shtml?utm_source=push