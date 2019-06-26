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В Анапе по инициативе прокуратуры изъят у фотографов и помещен в зоопарк африканский лев

По инициативе Анапской межрайонной прокуратуры сотрудниками полиции в п. Витязево у лиц, осуществляющих незаконную деятельность по фотографированию с дикими и экзотическими животными, изъят африканский львенок.

Африканский лев занесен в Международную Красную книгу, включен в список видов, на которых распространяются положения, установленные Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

 

Условия содержания львенка не соответствовали требованиям, предъявляемым ветеринарным законодательством.

В настоящее время львенок помещен в зоопарк, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-anape-po-iniciative-prokuratury-izyat-u

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Категория: Новости / Экстренная новость

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