Внимание, штормовое предупреждение!

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По данным Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю: вечером и до конца суток 27 июня, а также в течение суток 28, 29, 30 июня в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, в отдельных пунктах до 28 м/с.

На акватории Черного моря имеется опасность формирование смерчей

28, 29, 30 июня на реках Черноморского побережья ожидаются подъёмы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

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Источник: Оперативный дежурный смены ЕДДС