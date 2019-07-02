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Кто погубил моряков: Шойгу отчитался перед Путиным.

Пожар на российском глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков-подводников, в том числе семи капитанов 1-го ранга и двух героев России. Президент РФ выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать им помощь. Трагедия произошла на атомной глубоководной станции проекта 10831 с бортовым номером АС-31. Источники говорят, что причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях аппарата.

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Категория: Новости / Экстренная новость

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