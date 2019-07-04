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Владимир Синяговский: Любые слова сегодня кажутся излишними…

Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский выразил слова соболезнования по случаю гибели российских подводников:

"Трагическая гибель моряков-подводников – это огромное горе для родных и близких. Невосполнимая потеря для российского флота, и всей страны.

 

Профессия подводника считается одной из самых опасных даже в мирное время. Экипажи современных подводных лодок, атомных субмарин, это элита российских вооружённых сил, люди огромного мужества и высочайшего профессионализма. Наши погибшие товарищи навсегда останутся примером самоотверженности и беззаветного служения Родине. Любые слова сегодня кажутся излишними… В Мурманске и Севастополе, в Арктике, на Дальнем Востоке и на Балтике люди несут цветы и зажигают свечи памяти. 

Дорогие близкие и родные погибших моряков. От всей души приношу вам самые искренние соболезнования! Вся страна скорбит вместе с вами. Честь им и слава! Вечная память героям!"

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Категория: Новости / Экстренная новость

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