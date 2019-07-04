Шойгу назвал основную причину катастрофы на глубоководном аппарате Северного флота

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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что основной причиной катастрофы на глубоководном аппарате АС-31 Северного флота России стал пожар в аккумуляторном отсеке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По словам Шойгу, пожар после начала «получил некое распространение». Министр отметил, что благодаря действиям экипажа ядерная энергетическая установка на аппарате сохранилась в работоспособном состоянии.

Что касается ремонта самого аппарата, Шойгу заявил, что, согласно первым оценкам, он возможен. «Сейчас оцениваем сроки, в какие мы этот объем можем выполнить», — доложил он.

С семьями 14 погибших подводников в настоящее время работает специальная группа. Шойгу отметил, что в соответствии с поручением Путина им окажут необходимую помощь. Семьям погибших, воспитывающим детей, по словам министра, будут выплачивать денежные средства до совершеннолетия детей в том размере, в котором подводники получали при жизни.

Путин поручил Шойгу представить экипаж АС-31 к госнаградам.

Напомним, трагедия на АС-31 произошла 1 июля, Минобороны сообщило о ней на следующий день. Министр обороны Сергей Шойгу рассказывал, что 14 членов экипажа погибли. Вечером 3 июля Минобороны России опубликовало полный список погибших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, почему Минобороны не уточняет подробностей случившегося, заявил, что часть информации о гибели подводников является гостайной и не будет обнародована.

О том, что причиной катастрофы на АС-31 стало короткое замыкание, вследствие которого возник пожар, ранее сообщали РБК и «Коммерсант». Источники Forbes утвержали, что аппарат мог загореться из-за неполадок одной из аккумуляторных батарей.

Источник: https://www.novayagazeta.ru/news/2019/07/04/153025-shoygu-osnovnoy-prichinoy-katastrofy-na-glubokovodnom-apparate-severnogo-flota-stal-pozhar?utm_source=push